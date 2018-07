Ragazzo ubriaco precipita dal ponte e si schianta sul cemento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Notte Rosa, notte alcolica con decine di ragazzi che si sono concentrati in viale Trieste e inevitabili conseguenze, compresi numerosi interventi delle forze dell’ordine. Il sabato della seconda serata della Notte Rosa è stato all’insegna di bravate alcoliche, risse e vandalismi. Intorno alle 00,40 la chiamata di soccorso per un giovane che era caduto dalla balaustra del ponte sopra la foce del Genica lungo la zona di Levante di viale Trieste.In questa stagione il torrente è in secca e c’è solo il letto di cemento dopo un volo di alcuni metri. Anche i residenti della zona hanno sentito grida e urla, così come i turisti degli alberghi. In pratica un ragazzo di una comitiva di coetanei tutti stranieri, un belga in vacanza a Pesaro, aveva bevuto oltre ogni limite. Tutt’altro che lucido e barcollante è caduto giù dal ponte. Per fortuna il dislivello non è così alto, ma è atterrato sul letto di cemento del torrente di scarico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia ma soprattutto il 118 per verificare le condizioni del giovane. Il ragazzo ha riportato una frattura a una gamba. Anche la polizia ha voluto vederci chiaro e appurare le cause. Si è trattato di un incidente, il ragazzo era totalmente ubriaco e senza documenti. Il caso è finito in pronto soccorso dove il ragazzo è stato identificato, curato e ingessato.