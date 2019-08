I ragazzini chiacchierano: esce di casa e li minaccia con una pistola

di Luigi Benelli

PESARO - L’estate spensierata dei ragazzini, qualche vociare di troppo e il colpo di scena. La minaccia con un’arma ad aria compressa, ma così simile ad un'arma vera. E’ la cronaca di una mattinata caldissima a Villa Fastiggi, precisamente in via Serra, dove i poliziotti sono dovuti intervenire a seguito di un episodio molto particolare.Due quattordicenni stavano chiacchierando e giocando sotto casa di un uomo di 60 anni. Lui era infastidito dalla presenza dei ragazzini e così si è affacciato chiedendo loro di andarsene e di andare a giocare altrove. Ma i due si sono rifiutati, forse pensando di non arrecare troppo disturbo. La cosa non è passata sotto traccia, perché l’uomo è tornato dentro casa a prendere qualcosa ed è uscito nuovamente. In mano aveva una pistola nera con la quale ha iniziato a minacciare i ragazzini: «Allora ve ne andate adesso?» più o meno il tono della conversazione svolta brandendo l’arma.