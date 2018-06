Ragazza si barrica in casa e minaccia di buttarsi: arriva il tappeto gonfiabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Momenti di tensione ieri sera in via Veretti, nella zona del Pentagono dove una giovane donna si è barricata in casa minacciando di buttarsi di sotto, dal quinto piano del palazzo condominiale. Sono state ore di ansia con la zona attorno al condominio presidiata fino a dopo le 22 dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine.L’allarme è scattato intorno alle 20 quando i vigili del fuoco sono stati allertati per una persona che si era chiusa in casa con intenzioni poco chiare, ma comunque non rasserenanti. L’appartamento è al quinto piano di una palazzina recente, un’altezza tra i 15 e i 20 metri, per questo non c’era tempo da perdere. E’ scattato con urgenza il piano di soccorso e sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco con un loro funzionario, la polizia municipale e i sanitari del 118. I vigili del fuoco hanno steso sull’asfalto un telo gonfiabile per attutire le conseguenze di un’eventuale caduta. Dopo le 22 sono intervenuti anche con un’autoscala per raggiungere l’appartamento, sfondare la finestra passando da un terrazzo e finalmente entrare in casa per soccorrere la donna. Con loro anche i medici della Potes e sanitari per il supporto psicologico.