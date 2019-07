Raffica di multe alle auto vicino al nuovo mercato: «Così è accanimento»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Appena una settimana fa l’inaugurazione del nuovo corso del mercato San Decenzio, ma ieri oltre agli eventi di animazione dedicati sono fioccate le prime multe dei vigili urbani per auto in divieto di sosta. Perplessi gli ambulanti che lamentano il pugno duro della Municipale. Tutto mentre deve ancora essere realizzato l’intervento di Pesaro Parcheggi, in un tratto della zona rosa di area Mercatale per 104 posti a rotazione con sosta di 90 minuti. Una mattinata movimentata quella di ieri al San Decenzio, dove diverse sono state le multe elevate nello spazio parcheggio limitrofo all’antenna telefonica, di fronte al cimitero centrale. «In questo modo - sottolineano due degli esercenti fra cui Rinaldi, referente dell’associazione di ambulanti Anva - si penalizza il nostro lavoro. Le sanzioni sono state elevate dove prevale la segnaletica verticale, ma va ricordato che questo è uno spazio da riorganizzare, dove Comune e Pesaro Parcheggi, si sono presi l’impegno di ottimizzare gli spazi lasciati vuoti da concessione perse per realizzare ulteriori posti auto. Speriamo che il tutto arrivi a stretto giro. Ma perché ci chiediamo accanirsi con le contravvenzioni in uno spazio dove interventi a beneficio di una migliore sosta e organizzazione sono già programmati, e quando nelle scorse settimane gli stessi spazi erano occupati ugualmente ma nessun vigile era intervenuto? ».