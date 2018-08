Raffica di malori in spiaggia ma l'ambulanza fatica sulla pista ciclabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Nella zona di Sottomonte ad incontrare difficoltà non sono soltanto i bagnanti costretti allo slalom tra auto parcheggiate e mezzi circolanti. Persino i mezzi di soccorso possono incontrare difficoltà. Ne sanno qualcosa gli autisti del 118 che in particolare nello scorso weekend sono stati chiamati più volte per dei malori in spiaggia trovandosi in difficoltà a passare sulla ciclabile a causa delle biciclette dei bagnanti lasciate alla rinfusa.Scooter sui marciapiediLe ambulanze che sono dovute intervenire prima dell’Ardizio hanno faticato non poco a transitare attraverso la via d’emergenza della pista ciclabile per colpa delle bici lasciate sui due lati,