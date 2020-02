Pesaro, raffica di furti di scooter: mezzi smembrati e gettati nel canale

PESARO - L’ultimo motorino rubato, in ordine di tempo, l’hanno ritrovato adagiato sul fondo asciutto del Genica. Lì qualcuno lo ha buttato dopo averlo smembrato di ogni sua parte rivendibile. Si gettano scooter e piovono denunce per furto di moto e motorini. Una piaga acuita, sempre più profonda, che giorno dopo giorno sta toccando tutti i quartieri di Pesaro. Ai ladri di biciclette, sempre attivi, sempre su piazza in ogni stagione, ora si affiancano quelli di ciclomotori.

E le segnalazioni di furto, ormai, arrivano da tutta la città: Cinque Torri, zona Parco Miralfiore, Soria e Muraglia. A queste, poi, si sommano le segnalazioni per i motorini abbandonati o ritrovati in condizioni pessime o in luoghi improbabili come quello, modello Booster, finito sul canale del Genica (nella foto), zona parco Scarpellini dove, ironia della sorte, d’estate avviene la Festa del Riuso, dove le cose vecchie possono trovare una seconda vita.

