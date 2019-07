Raffica di burti di biciclette: un ragazzo ne lancia una nel fiume dal ponte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - L’ultima moda? Gettare le bici dal ponte sul Foglia. Il ponte, per inciso, è il Ponte Vecchio. E per ora i motivi sono ignoti. Di sicuro più automobilisti passando lungo la strada, nella notte fra sabato e domenica, hanno visto un giovane prendere il ciclo che portava a fianco issarlo sulle spalle e scaraventarlo al di là del parapetto direttamente nel Foglia. Perchè l’abbia fatto resta un mistero.Stando a chi ha notato il gesto, non senza un po’ di sconcerto, l’uomo non sembrava nè esagitato nè esaltato e nemmeno ubriaco o su di giri. L’hanno visto procedere a piedi nel cuore della notte lungo l’omonima via, Ponte Vecchio, proveniente dalla statale 16 e diretto verso il centro. A fianco aveva un bici. A un certo punto, giunto alla sommità della struttura l’uomo si è fermato ha preso lo slancio per issare la bici sulle sue spalle e l’ha gettata in un solo colpo in acqua. Quando qualche automobilista di passaggio, dallo specchietto si è accorto del gesto ha provato anche a tornare indietro (la strada è a senso unico) ma del giovane non c’era più nessuna traccia. E nemmeno della bicicletta. Nel frattempo nel fine settimana sono stati segnalati alcuni furti di biciclette nella zona della stazione ferroviaria.