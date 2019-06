In quasi 1.300 vanno a caccia ​di uno dei 12 "posti fissi" in Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Gli uffici comunali hanno reso noto il numero preciso dei partecipanti al concorsone in programma questa mattina alle 9 alla Vitrifrigo Arena: 1273 candidati che tenteranno di strappare uno dei 12 posti di dipendente comunale messo a concorso. Alle 9 si apriranno i cancelli del palas ed entreranno i quasi 1300 aspiranti dipendenti pubblici, molti dei quali provenienti da fuori città. Ci sono 22 posti disponibili, per essere assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato. Il ruolo è quello di esperto amministrativo contabile, in posizione economica C1, con riserva del 50% al personale interno. Chi verrà assunto guadagnerà uno stipendio base di 20.344 euro (compresa l’indennità di vacanza) e 1700 euro di tredicesima. L’elenco dei primi 90 candidati che hanno conseguito il punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta teorico-pratica dovrà essere fornito entro domani, come riportato nella documentazione di affidamento del servizio di espletamento delle prove scritte mediante procedure automatizzate. Tra i requisiti, era sufficiente come titolo di studio il diploma di maturità.