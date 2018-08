Quartieri sotto l'assedio â€‹dei ladri: raffica di furti nelle case

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Furti a Soria, Pantano e zona mare. I ladri si sono concentrati prima in un appartamento in via Guerrazzi dove sono entrati forzando la finestra e hanno arraffato in poco tempo quello che hanno trovato. Qualche contante e monile d’oro. Mentre a Soria, in via Marcolini hanno praticato il classico foro nell’infisso. Un metodo silenzioso per scardinare la maniglia di una portafinestra ed entrare senza fare troppo rumore. Anche qui hanno preso quello che c’era a portata di mano tra contanti e qualche collanina o bracciale in oro. Altro colpo in via Lanfranco, in zona mare all’incrocio con viale della Repubblica. I proprietari si sono svegliati con una brutta sorpresa.