PESARO - L’area di Celletta diventa sempre più la “cittadella” dei supermercati. Nel quartiere a sud-ovest di Pesaro sono sempre più le strutture commerciali della grande distribuzione. E tra pochi mesi ne arriverà un’altra. Nell’arco di poche centinaia di metri se ne trovano tre di varia grandezza: c’è il Conad Superstore all’inizio del Pentagono e a ridosso dell’interquartieri, poi c’è Famila sempre nella zona di via del Novecento, e ancora un Conad alle Cinque Torri. E da tempo è in costruzione il nuovo supermercato della catena “Sì con te” all’angolo tra via Bonini e via del Novecento, catena molto diffusa nel resto delle Marche (nel Pesarese per il momento c’è solo un punto a Mondolfo) e in Abruzzo con una novantina di punti vendita tra superstore, supermercati e market. Per inciso quello di Pesaro sarà un superstore.



Il fermento



In realtà i lavori per il nuovo market sono iniziati ormai da tempo, dato che il via libera ottenuto dal Comune risale a settembre del 2021, e il manufatto ha preso forma. Anzi, negli ultimi giorni nel cantiere c’è stato un certo fermento. Il nuovo supermercato è ormai ben visibile arrivando alla rotatoria che interseca via Bonini con via Del Novecento e i tecnici presenti nell’area recintata hanno fatto sapere che la struttura dovrebbe essere pronta ed essere inaugurata per l’estate. Il complesso si estende su un’area di 2500 metri quadrati e della realizzazione se ne sta occupando la società Edilt Costruzioni. La catena di “Sì con te” fa capo a Ce.Di. Marche, una cooperativa che ha sede a Camerata Picena. La delibera urbanistica relativa al nuovo edificio a destinazione commerciale era stata approvata in consiglio comunale a settembre 2021.

Nell’occasione l’Amministrazione comunale aveva richiesto ai soggetti attuatori la realizzazione di alcune opere di urbanizzazione primaria, per il miglioramento della viabilità delle vie, come l’adeguamento dei percorsi ciclo-pedonali già esistenti lungo via del Novecento, e la realizzazione del nuovo percorso pedonale lungo via Bonini. Il tutto per circa 110mila euro. Negli ultimi mesi si era acceso il confronto anche su un’altra operazione urbanistica, che era all’ipotesi di studio della giunta, legata all’arrivo di un altro supermercato in via Trometta, nella zona tra Pantano e Celletta, nell’area ex Land Rover. Per ora quell’operazione è comunque in “stand-by”.



I precedenti



La Celletta è stata interessata pochi anni fa, a inizio mandato, dal possibile arrivo di un altro supermercato, nell’area verde vicino a Santa Veneranda nella zona che aveva generato proteste, divisioni politiche e una raccolta di quasi 900 firme, fino al dietrofront da parte dell’amministrazione comunale, che aveva deciso di spostare la capacità edificatoria dalla Celletta ad un altro quartiere, riportando in quel terreno la situazione precedente alla variante. La valorizzazione urbanistica prevedeva il cambio di destinazione da servizi a commerciale, con 5.000 metri quadri di superficie, un valore di 1,3 milioni di euro e la previsione di una nuova struttura su due piani di altezza. Il consiglio comunale aveva votato la variante per trasformare un terreno da servizi ricreativi (doveva sorgere un bocciodromo) a commerciale.



Via Solferino



Dalla Celletta a Pantano, guardando sempre a nuove previsioni commerciali, poco più di tre anni fa è stato approvato il piano particolareggiato di iniziativa pubblica di via Solferino, con l’obiettivo di accorpare in un unico blocco la parte commerciale, che non sarà più mescolata con il residenziale, come era previsto nel precedente piano decaduto. Inoltre, 1000 metri quadri verranno destinati a servizi. In quel comparto di Pantano è anche stato approvato un Poru che prevede la riconversione di un edificio commerciale in una struttura residenziale con maggiore altezza, fino a otto piani.