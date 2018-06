Quanti scontri all'incrocio maledetto: «Ora basta va messo in sicurezza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Sul lato della strada ci sono ancora alcuni pezzetti di vetro dell’incidente di pochi giorni prima dove è rimasto gravemente ferito uno scooterista. La signora passa a piedi con le buste della spesa e ha un unico pensiero: «Questa strada è troppo pericolosa, le auto vanno veramente troppo veloci, e per noi che ci muoviamo a piedi o in bici il rischio è sempre dietro l’angolo. Vogliamo che si faccia qualcosa al più presto perchè così non ci sentiamo sicuri».Siamo in via Fratti, nel punto in cui interseca via Madonna di Loreto. Un incrocio finito sotto i riflettori, per i vari progetti di messa in sicurezza discussi durante l’inverno, ma ancora tutti in naftalina, ma anche per l’incidente di lunedì scorso, l’ennesimo,con lo scontro tra uno scooter e un furgone, nel quale un anziano ha riportato un serio trauma cranico e lesioni. Sul futuro di questo incrocio non ci sono ancora certezze, per ora l’unica certezza sono gli incidenti, che si verificano con una certa frequenza, e i pericoli sempre in agguato in quell’intersezione. I punti deboli sono più di uno. In primis, il fatto che questa strada, cerniera tra Pantano e Muraglia, presenta condizioni di scorrevolezza, senza nessuna rotatoria, semaforo o altri dissuasori, che spingono gli automobilisti a pigiare sull’acceleratore, raggiungendo velocità sostenute. Proprio all’incrocio tra via Fratti e via Madonna di Loreto c’è anche un attraversamento pedonale e le frenate delle auto alla vista dei pedoni in transito sulle zebre, dimostrano che il tachimetro lungo l’arteria non resta quasi mai a livelli medio-bassi. Non c’è uno spazio riservato ai pedoni o alle bici, che il più delle volte utilizzano la banchina oltre la striscia continua, in una situazione che risulta parecchio precaria. E poi c’è la scarsa visibilità dell’incrocio.