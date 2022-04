Il Comune commissiona uno studio sulle strade troppo pericolose: obiettivo individuare le zone più a rischio

PESARO - Quali sono le strade più pericolose nel territorio comunale? Che criticità emergono? Dove e come intervenire? A tutti questi interrogativi dovrà rispondere un report che l’Amministrazione comunale ha affidato a una società esterna. Si tratta di uno studio specifico sulla sicurezza stradale delle strade comunali, sia dal punto di vista della viabilità che del traffico in modo anche da poter valutare e programmare interventi mirati.

La viabilità è sempre un argomento caldo e le richieste di migliorie, così come le lamentele, sono all’ordine del giorno. Spesso sono i quartieri che fanno da collettore, vedi, per esempio, il recente caso del quartiere 8 Borgo Santa Maria, Pozzo e Case Bruciate che ha giusto in programma un incontro pubblico dedicato alla nuova viabilità con l’inserimento di strettoie in alcuni punti strategici della strada di attraversamento che troppi automobilisti scambiano per un circuito di rally.



Inizialmente annunciato per la scorsa settimana è stato rinviato a martedì 12 aprile presso la pista polivalente. Un’assemblea a cui sono stati invitati tutti i residenti e gli interessati e in cui l’assessore all’Operatività Enzo Belloni e il tecnico comunale Giacomo Bonazzoli illustreranno, insieme al presidente del quartiere Michele Alessandrini, il progetto che sarà poi discusso insieme ai partecipanti. Ma ci sono altre richieste che premono. Come quelle del quartiere Santa Veneranda che, aspettando una bretella che possa far circumnavigare il traffico, preme da tempo per interventi nel breve periodo.

E spesso per ogni richiesta è nato anche uno specifico comitato di riferimento. Ce l’hanno Borgo Santa Maria e Santa Veneranda appunto, ma anche Villa Ceccolini e altri quartieri. E visto che la maggior parte delle volte i solleciti riguardano la sicurezza stradale l’Amministrazione comunale si è decisa a commissionare uno studio ad hoc attraverso l’affidamento di un incarico professionale esterno. Nella stessa determina già approvata si ribadisce la necessità di «effettuare uno studio sulla sicurezza della viabilità su diverse strade cittadine che presentano criticità», pertanto, tenuto conto che, da una verifica, circa la possibilità di affidamento dell’incarico a personale interno alla stessa Amministrazione comunale, non è stato possibile individuare disponibilità nel prendere in carico il progetto, si è selezionata una società esterna specializzata. Si tratta della società pesarese Aporia, che ha una esperienza ultraventennale, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ecologia e qualità. Il report sulla sicurezza della viabilità in alcune vie cittadine verrà commissionato per un importo complessivo di circa tremila euro.

