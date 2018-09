Quaglie vive e pesca di frodo: â€‹raffica di sanzioni elevate dai Forestali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - I Carabinieri Forestali hanno avviato una campagna di controlli a tutela dell’ambiente e della fauna della Provincia di Pesaro e Urbino.A partire dal 1 Settembre, giorno di pre-apertura della stagione venatoria, sono state dedicate all’antibracconaggio oltre cento pattuglie. Particolarmente intensa l’attività antibracconaggio nel basso Foglia e nella area periurbana del capoluogo.In tale area sono stati controllati 45 cacciatori e accertate 7 violazioni. In particolare, nei primi giorni di settembre, sono state sequestrate 6 quaglie (Coturnix coturnix), detenute illegalmente e destinate a sicura morte.La Stazione Carabinieri Forestale di Pesaro, infatti, ha individuato due cacciatori che detenevano illegalmente n. 6 esemplari di quaglia. Gli animali sono stati sequestrati e affidati alle cure del Cras di Pesaro per le cure del caso e la loro successiva messa in libertà. Oltre al sequestro della selvaggina viva, ai trasgressori è stata comminata la sanzione amministrativa per violazione alla legge regionale sulla caccia.Significativa anche l’attività di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne, con 48 persone controllate e 13 illeciti accertati.