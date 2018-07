Quadri falsi con la firma di Nino Caffè: più di 40 denunciati in tutta Italia

di Luigi Benelli

PESARO - Le sue icone sono i pretini, tanto desiderati dai collezionisti e di conseguenza dai mercanti. Ma il nome dell’artista pesarese Nino Caffè finisce un’altra volta agli onori delle cronache per la falsificazione delle sue opere. I carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale di Bari hanno sequestrato 83 dipinti falsi e denunciato 43 persone in tutta Italia.Si tratta di dipinti falsamente attribuiti al maestro. I falsari ci avevano provato già altre volte a riprodurre le opere di questo artista perché sono sempre state apprezzate sul mercato. Tanto che anche il Metropolitan Museum di New York ne ha acquistato uno qualche anno fa, ovviamente originale.