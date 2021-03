Certa a fine pandemia la riapertura del punto nascita al San Salvatore di Pesaro: la soddisfazione di Cancellieri

“Dopo mesi di incertezza oggi in consiglio regionale l'assessore Filippo Saltamartini ha definitivamente chiarito che, a fine pandemia, sarà ripristinato il dipartimento Materno-Infantile presso l'Ospedale San Salvatore di Pesaro. Una notizia positiva per tutti i cittadini della Provincia, molto attesa sia dalla popolazione che dagli operatori sanitari: una città capoluogo come Pesaro, con più di 100.000 abitanti, non può non avere un dipartimento Materno-Infantile. Quella annunciata dall'assessore Saltamartini è una precisa scelta politica della giunta di centrodestra che va in direzione opposta rispetto alla precedente giunta Pd che aveva optato per un solo punto nascita mantenuto a fine pandemia per l'intera provincia di Pesaro-Urbino. Oggi finalmente abbiamo messo fine alle preoccupazioni di tanti cittadini pesaresi con una parola chiara e definitiva”.

Così il consigliere regionale della Lega Giorgio Cancellieri commentando positivamente le parole dell'assessore Saltamartini a seguito della mozione presentata con i consiglieri Nicola Baiocchi e Giacomo Rossi.

