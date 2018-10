Provano a rubare nella nuova piscina ma il vetro resiste agli assalti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO- Hanno cercato di rubare alla piscina di via Togliatti. E’ successo nella notte a cavallo tra domenica e lunedì quando l’impianto natatorio Facchini, gestito dal Pentathlon, è finito nel mirino dei ladri intenzionati a mettere le mani sulla cassa. Ma non ci sono riusciti nonostante i ripetuti e reiterati tentativi. Prima hanno infatti provato a forzare l’ingresso della piscina cercando di aprire la porta principale, ma non ci sono riusciti. I segni di effrazione lasciati hanno comunque danneggiato gli infissi. Poi ci hanno provato rompendo la vetrata. Questa volta ci hanno provato con un martello (o con un altro oggetto come un tombino), ma il vetro, nonostante le incrinature e i danni riportati, ha resistito e non si è infranto.