Prova a ingoiare le dosi â€‹di hashish, ma non riesce a evitare le manette

PESARO - Già arrestato a febbraio per spaccio, di nuovo pizzicato dalla Polizia ieri mattina con lo stupefacente. E per provare a non farsi beccare lo aveva nascosto in bocca. Il protagonista è un 30enne del Gambia, richiedente asilo. Durante un controllo della Polizia, l’uomo è stato riconosciuto mentre girovagava nella zona del cavalcaferrovia in via XXIV Maggio. Un volto noto che meritava un approfondimento. Infatti è stato sorpreso proprio mentre spacciava hashish. I poliziotti si sono avvicinati, ma lui si è messo le dosi in bocca. La cosa non è sfuggita agli agenti della squadra Volante della Questura e il ragazzo è stato arrestato per spaccio di stupefacenti.