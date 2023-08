PESARO - Clienti dell’hotel ostaggio degli scooter parcheggiati davanti all’ingresso del garage. Succede nella zona di Levante nel clou di Candele sotto le stelle con la zona mare invasa da centinaia di persone di bianco vestite. E fin qui tutto bene. La sera è bella e ci si diverte. Peccato scooter selvaggio. E non è una novità.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Paura alla notte delle Candele, due bimbi in fuga da Bagni Gabri al Circolo Velico Ardizio

I clienti in ostaggio sono quelli dell’Alexander del conte Nani Marcucci Pinoli che su questo fronte ormai non sa più a che santo votarsi avendo provato di ogni per ridare un po’ di civiltà al tratto terminale del lungomare sud. «Sono rimasti bloccati per quasi un’ ora - spiega il conte Pinoli - erano due clienti con due auto che non potevano uscire dal garage dell’albergo perchè alcuni motorini avevano parcheggiato davanti al passo carrabile». Nel frattempo dall’albergo era stata chiamata la polizia locale che ha provveduto a multare e rimuovere gli scooter. Ma tra chiamata e arrivo del carroattrezzi è trascorso altro tempo, per cui alla fine solo alle 22.30 i clienti sono riusciti e dopo un’ora di attesa nel clou. Tra l’altro c’erano state anche altre segnalazioni di mal parcheggio anche da alberghi vicini.



Non un caso isolato



«Quello che è successo giovedì sera non è certo un caso isolato. Ormai è la costante di ogni estate qui a Levante, se le cose non cambiano e non si metterà mano alla mobilità e alla sosta» chiosa il conte. Pinoli ricorda come questa cattiva abitudine, vada avanti da tempo. Il caso più clamoroso due anni. «Un cliente svizzero - ricorda - non potendo uscire per un’ ora, per un caso analogo, voleva sporgere denuncia per sequestro di persona».

Si sa, che le sere del 10 agosto o del Ferragosto, sono giornate a dir poco particolari per l’afflusso di turisti, pesaresi e per le iniziative diffuse in tutta la città. Ma qui a Levante, è sempre la solita storia. «Copione che si ripete tutti i venerdì, sabato e le domeniche di luglio e agosto – rimarca Pinoli – oltre al fatto che molto spesso capita che a restare bloccato sia anche il personale dell’hotel. Così come succede spesso che per il nodo atavico della carenza di stalli sul lato del Lungogenica, si ricevono anche diverse rinunce di quanti hanno prenotato per la cena al ristorante o sulla terrazza dell’Alexander. Chiamano ma all’ultimo spesso avvisano la reception di non riuscire a fermarsi, proprio perché nel giro di un chilometro non si trova un parcheggio, e anche l’area del plesso Santa Marta riservata a noi albergatori, non copre le esigenze di Levante. La situazione è la stessa con o senza la nuova piazza D’Annunzio. Non mancano solo gli stalli ma c’è anche una scarsa manutenzione dei marciapiedi nelle vie laterali oltre alla cura del decoro e del verde».



Le voci: succede più o meno tutti i giorni anche agli hotel vicini come Embassy e Delle Nazioni, Da Vinci che le due ruote ostruiscano l’accesso all’uno e all’altro hotel e ai garage. E non è una novità che gli albergatori in difficoltà a dover gestire arrivi e partenze, nei weekend allertino la polizia locale. E’ il momento, ricorda il conte Pinoli di mettere mano al sistema della sosta, qui a Levante.



La richiesta



«L’Amministrazione abbia il coraggio di ribaltare la viabilità e portare scooter e moto fuori dal tratto centrale della passeggiata. Mi chiedo infatti com’è possibile che in centro storico e a Ponente salvo il parking di Villa Marina i posti auto siano tutti a pagamento, e per Levante non si realizzi invece un’area di sosta e di sfogo per le auto dei residenti ma sopratutto per gli ospiti dell’hotel e invece ci sono stalli solo per scooter?».