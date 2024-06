PESARO - Prima ha lanciato un appello, adesso ha fatto partire la petizione: “Firma ora per spostare il Cascone e migliorare piazzale D’Annunzio”. Così il link dell’iniziativa promossa dall’architetto Ferdinando Leoni, che dopo aver meditato, ha deciso di passare dalle parole ai fatti. E a ragion veduta. Il professionista è infatti il progettista di piazzale D’Annunzio, lo slargo riqualificato della zona mare di Levante inaugurato giusto un anno fa e che già accoglieva il Cascone dedicato a Valentino Rossi.

L’architetto Leoni ha lanciato la sua petizione attraverso la piattaforma dedicata “Change.Org” in un giorno non qualsiasi, ovvero a urne chiuse con il nuovo sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, uscito dal responso. Ed è la prima richiesta che verrà sottoposta al neo primo cittadino che ha già dichiarato di aver posto il miglioramento del lungomare con una futura progettazione tra le priorità. Nel frattempo il progettista invita ad aderire alla petizione. «Tutto sta nel prendere la mano, aprire il link e sapere come firmare. Serve un po' di buona volontà» commenta Leoni che si dice fiducioso nel trovare riscontri e appoggio. Aprendo il link si vede che per ora sono 118 le firme raccolte ma con l’obiettivo di arrivare almeno a 200 (il primo step della piattaforma). Ma la raccolta di firme è partita da poco e si suppone che le adesioni cresceranno. E’ da tempo che il progettista sollecita uno spostamento dell’installazione dedicata a Valentino Rossi e che, soprattutto, nell’estate della sua inaugurazione ha fatto scattare migliaia di selfie a pesaresi, turisti, tifosi e appassionati di motociclismo. «Il Cascone - spiega l’architetto Leoni - non dico che sia sbagliato nel merito ma non sta bene lì dov’è stato messo. Avrebbe più visibilità se fosse spostato dal piazzale D’Annunzio nella zona del Centro direzionale Benelli dove sorge il museo dedicato a Tonino Benelli e alla Benelli. Al suo posto vorrei invece proporre alla nuova giunta la collocazione di una scultura di un artista legato al territorio, più adatta certamente all’estetica della piazza e della zona mare, valorizzando le radici culturali della nostra comunità, dando continuità al progetto del Parco della Scultura. L’altra cosa che mi preme è migliorare sensibilmente l’impatto del verde, al momento non sufficiente. Si chiedono più piantumazioni nelle aiuole intorno al piazzale con una sinergia maggiore fra Comune ed Aspes per l’affidamento degli incarichi ad agronomi ed esperti. E va subito eliminato quell’orrendo telo che copre il terreno delle aiuole». Fra primi firmatari della petizione c’è Viviana Bucci, il conte Nani Marcucci Pinoli, Roberto Malini e altri ancora.