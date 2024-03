Pesaro, il sindacato Uiltucs: «Turismo, c’è un nodo lavoro. Gli stagionali i nuovi poveri»

PESARO Turismo, cultura e accoglienza ma anche i problemi dei lavoratori del settore, spesso stagionali. C’è tanto di cui parlare nel convegno promosso da Uiltucs e aperto al pubblico sul tema “Pesaro: turismo culturale, turismo globale” previsto per domani mattina, giovedì 14 marzo, alle 10, nel salone nobile Antonia Pallerini di Palazzo Gradari .

Il programma

I vertici nazionali del sindacato si inconteranno a Pesaro, nella Capitale italiana della cultura, per temi particolarmente attuali. «Insieme alle associazioni di categoria affronteremo obiettivi a medio e lungo termine del turismo pesarese, ma anche di quello marchigiano e nazionale - dice Fabrizio Bontà, segretario generale Uiltucs Marche - Questo settore deve essere il “core business” dell’Italia ma c’è difficoltà a trovare forza-lavoro da dedicare al comparto.

Il problema sta nella qualità del lavoro e lo sanno i nostri uffici vertenze a fine stagione quando contano le situazioni di sfruttamento che vanno affrontate».

Paolo Proietti, segretario organizzativo Uiltucs aggiunge in proposito: «Ci sono dipendenti composti per la gran parte da giovani, assunti come part-time o a tempo determinato, o stagionale. Sono gli stessi che infoltiscono le fila dell’esercito di “nuovi poveri’” lavoratori a basso reddito di cui siamo tutti consapevoli e per i quali occorre fare di più».

La giornata inizierà 10, con la prima tavola rotonda a cui parteciperanno il sindaco Matteo Ricci e il vicesindaco Daniele Vimini, aperta alle associazioni di categoria e moderata dal giornalista Michele Romano con un focus sul turismo marchigiano e pesarese. Seguirà la seconda, moderata dal giornalista Raffaele Marmo, con un focus più ampio; relazionerà Stefano Franconi, segretario generale aggiunto e responsabile del settore Turismo Uiltucs; concluderà Paolo Andreani, segretario generale Uiltucs.

Che succede

Il vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini si dice: «Felice di accogliere la giornata di giovedì che risponde all’input che come Comune, abbiamo rivolto alle associazioni di categoria con riflesso nazionale: approfittare di Pesaro 2024 per tenere in città i propri appuntamenti nazionali e di organizzarne di nuovi. Il Convegno nazionale di Uiltucs, anche per com’è stato pensato, è in linea con quello che vuole essere Pesaro 2024: un luogo dove i principi e i temi del turismo si legano a quelli della Capitale in maniera indissolubile e che stimolano anche quel salto di qualità che l’accoglienza turistica vuole dare nel territorio e che stiamo cercando».