Proprietario in vacanza: i ladri fanno il pieno di gioielli dentro casa

PESARO - Il proprietario di casa è in vacanza e i ladri svaligiano l’appartamento. E’ successo in via Virgilio, una via trasversale a via Cavallotti, zona Cristo Re a Pesaro. Ieri mattina il proprietario di casa è tornato dopo un periodo di vacanze tra Pasqua e 25 aprile. E purtroppo ha avuto una brutta sorpresa. La casa era stata completamente messa a soqquadro. Tutte le stanze erano state passate in rassegna dai ladri. Armadi aperti, cassetti svuotati a terra. Ha chiamato la Polizia che è intervenuta per registrare il furto. I ladri hanno forzato una porta finestra sul retro dell’abitazione e hanno agito indisturbati perché non c’era l’allarme. In poco tempo sono riusciti a razziare diversi monili d’oro. Il valore è ancora da quantificare ma si trattava dei gioielli di famiglia.