Pronto premio alla spazzina ma Natsuko si schernisce: «Per me è normale»

di Simonetta Marfoglia

PESARO - Gli ingredienti ci sono tutti: il gesto volontario, il senso del civismo, l’appeal mediatico. E il sindaco Matteo Ricci si è messo a cucinare di gusto la storia di Natsuko Takase, la delicata cantante giapponese che spazza le vie del centro per tenerle pulite in omaggio a un atavico senso del decoro proprio della cultura del Sol Levante. Ricci la vuole premiare come esempio, tanto che ieri mattina ha già fatto preparare dal Comune l’attestato di benemerenza e il Rossini di ceramica. Tutto è pronto per la consegna: manca solo lei, Natsuko, 45 anni, che come da tradizione nipponica è delicata e riservata, tanto da mandare a dire di «essere sorpresa per il clamore del suo gesto» che per lei «è una cosa normale».