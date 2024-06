PESARO - Nuova pista ciclorotellistica a Torraccia, finita la pulizia delle aree, si passa allo sminamento. «Entro un mese via alla costruzione», dice l’impresa di costruzioni Nasoni che si occuperà “in tandem” della realizzazione dell’impianto.

Davanti al Rossini Center, imboccando la ciclabile del lungofoglia, dopo pochi metri sul lato sinistro in questo fine settimana era visibile una ruspa al lavoro per ripulire i terreni che verranno attraversati dalla nuova pista ciclorotellistica di Torraccia. Lavori iniziati il 22 maggio scorso con qualche albero tagliato, «ma sono pochi - tengono a precisare - e verranno sostituiti da nuove piantumazioni»: praticamente siamo nel vivo della fase propedeutica di cantiere.

Nel dettaglio

L'impresa Nasoni, che ha appaltato l'opera insieme alla ditta Violoni di Altidona, con un ribasso del 23%, sul posto ha fatto sapere che nei prossimi giorni inizierà la fase dello sminamento, che avrà durata di qualche settimana, tre o quattro al massimo, comunque non brevissima, in quanto l'area sulla quale sorgerà il nuovo circuito si estende per oltre due chilometri. Poi si potrà dare spazio all'avvio dei lavori veri e propri di costruzione della pista. Un anno di intervento, da cronoprogramma, per concludere l'opera intorno ad aprile 2025. Sono previsti 2,2 chilometri di pista ciclistica e 600 metri di rotellistica. Un’estensione di 200 metri rispetto al progetto iniziale che ha comportato un adeguamento delle spese e una modifica ai tempi, previsti anche dalle modifiche al progetto, che era stato presentato a fine anno. Il costo complessivo del cantiere è pari a 2 milioni di euro: di questi, 1,2 milioni di euro sono di mutuo, 100.000 euro di fondi dell'amministrazione e 700.000 euro di contributo ministeriale.

Cartina alla mano

L’impianto lambirà via Grande Torino a ovest, la Bicipolitana lungofoglia (linea 3) a est, via Gagarin nella parte più a nord. L’impianto sorgerà accanto alla Vitrifrigo Arena e sarà integrato da una struttura (finanziata con 1,5 milioni di risorse ottenute dal Comune tramite un bando Pnrr, fondi salito a 650 milioni con l'integrazione del Foi) attigua alla pista di 22,5 x 9,5 metri (su due livelli) in cui saranno collocate una palestra attrezzata con spogliatoi e docce, infermeria, uffici e dotazioni aggiuntive, dimensionate sulla base delle norme Coni per l’impiantistica sportiva. Al primo piano saranno posizionati gli spogliatoi per i giudici di gara e una palestra dotata di spogliatoi e bagni accessibili per le attività fitness, corpo libero. La copertura del fabbricato ospiterà l’impianto fotovoltaico. A completare il progetto anche l’area dedicata alle attività outdoor di 32x19 metri, collocata nel piazzale della pista, in cui sarà possibile praticare pallacanestro (e discipline compatibili come la pallavolo, il calcio a 5, tennis, etc), fitness e attività callisteniche all’aperto, corpo libero e attività con specifiche attrezzature.

Già attivo

Anche per questo secondo impianto sportivo, che va ad ampliare la futura cittadella dello sport di Torraccia (che ha il suo fulcro nella Vitrifrigo Arena e il satellite nel PalaD della vicina area del vecchio quartiere fieristico di Campanara dove gioca il volley), il cantiere è già attivo, con i lavori affidata alla ditta Ige Impianti di San Giustino. Si riqualifica dunque un’area e permetterà alle realtà del territorio che praticano ciclismo e pattinaggio di velocità, di avere un luogo ad hoc in cui allenarsi e gareggiare. Il cartellone dei lavori indica la durata dell'intervento: 354 giorni, praticamente un anno a partire dalla consegna del cantiere, per cui se ne parlerà per la prossima primavera.