Occhio nero alla moglie per difendere la madre: tre anni per maltrattamenti al marito violento

PESARO -Ieri in Tribunale c’è stata un’altra condanna del collegio, questa volta per maltrattamenti in famiglia. L’imputato era un 52nne pesarese accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie bulgara.

L’episodio scatenante sarebbe avvenuto durante un litigio tra la donna e la suocera e l’uomo, per separare le due avrebbe alzato le mani provocando un occhio nero alla moglie. Da lì è partita la denuncia della donna che ha raccontato anni di vessazioni tali da far scattare il codice rosso e il divieto di avvicinamento. Ma i due avevano casa nello stesso stabile e le occasioni di contatto erano praticamente certe. Così la signora è finita in una casa protetta. Il 52enne è stato condannato a 3 anni.

