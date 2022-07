Pesaro, pedala ubriaco: multato, condannato e bicicletta confiscata

PESARO - Condannato per guida in stato d’ebbrezza. Ma il 45enne non era alla guida della sua auto o della moto, bensì della bicicletta. I carabinieri del Norm stavano facendo dei controlli e si erano imbattuti in un uomo che andava vistosamente a zig zag con la sua bicicletta.

I carabinieri gli avevano chiesto di sottoporsi all’alcol test per verificare le sue condizioni. Del resto anche la bicicletta è un veicolo a tutti gli effetti e per stare su strada bisogna rispettare tutte le regole. I 45enne si era opposto con fermezza, non voleva fare alcuna verifica sul suo livello di sobrietà, così i militari lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza. Un carabiniere del Norm ha reso testimonianza su quella notte e si è passati alla discussione. Il pm ha chiesto una condanna a 6 mesi e 2000 euro di multa. Il giudice lo ha condannato a 4 mesi e 1000 euro di multa e ha disposto persino la confisca del mezzo, ovvero della bicicletta.