«Aiutaci a comprare un trattore» e sfilano più di 7mila euro all'infermo che devono accudire: padre e figlia a giudizio

PESARO - Padre e figlia accusati di circonvenzione di incapace. Il motivo? Hanno chiesto dei soldi per comprare un trattore, ma del mezzo che avrebbe dovuto essere utilizzato per far fruttare un pezzo di terra nessuna traccia. A processo davanti al giudice monocratico di Pesaro sono finiti un uomo di 54 anni e la figlia di 34, entrambi romeni.

Si erano avvicinati a un uomo di 50 anni che soffre di alcuni disturbi tali da essere costretto a ricevere delle cure e ad essere assistito. I due avrebbero dovuto accudirlo, ma dopo essere entrati nelle grazie del signore, hanno avanzato una richiesta di un prestito per acquistare un trattore. E alla fine lo hanno convinto a concedere loro del denaro che poi avrebbero restituito un po’ per volta. Così l’uomo ha staccato due assegni, uno da 4500 euro e l’altro da 3000 euro in due tempi diversi per un totale di 7500 euro. Ma padre e figlia quel trattore non l’hanno mai comprato, così l’uomo ha iniziato a chiedere conto dell’acquisto del mezzo e ha preteso indietro la somma. Ma i due a quel punto non hanno restituito il denaro e l’uomo ha raccontato tutto agli inquirenti. È scattata quindi la denuncia per circonvenzione di incapace visto che avrebbero abusato dello stato di infermità del 50enne costretto a una terapia farmacologica costante. Gli imputati sono difesi dall’avvocato Francesco Coli e l’udienza è stata aggiornata per ascoltare i testi e arrivare a una sentenza.

Gli altri casi

Altro caso per un uomo finito a processo con l’accusa di aver emesso un assegno scoperto per circa 400 euro. Quando è stato portato all’incasso il malcapitato si è accorto che non poteva avere il denaro e così ha sporto denuncia. E si è arrivati a dibattimento. A processo anche due giovani accusati di aver sferrato un pugno a un buttafuori di un locale di Pesaro. Il fatto risale a maggio 2019 e nella prossima udienza verranno sentiti i testi per arrivare alla sentenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA