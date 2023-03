PESARO - La cocaina per diminuire la balbuzie, l’hashish per calmarsi dopo il consumo. E’ questa la tesi che sostiene un 35enne albanese arrestato nel giugno 2022 per detenzione di sostanze stupefacenti. All’epoca scattò il controllo alla vigilia del weekend, momento in cui lo spaccio raggiunge il suo culmine in vista della movida del fine settimana. Da qualche tempo gli agenti della squadra mobile gli stavano sopra, convinti che potesse essere un punto di riferimento per lo spaccio cittadino.

I controlli



Così il 35enne era stato sottoposto a controllo mentre faceva rientro nella propria abitazione. L’uomo aveva mostrato evidenti segnali di nervosismo, cosa che ha indotto i poliziotti ad eseguire una perquisizione a suo carico alla ricerca di stupefacenti. Le operazioni di controllo avevano permesso di ritrovare e sequestrare in un involucro nascosto in un rotolo di scottex in cucina 6 grammi di cocaina. Altri 94 grammi di hashish erano in un ripiano in cucina. Erano stati sequestrati anche il classico bilancino di precisione e tutto l’armamentario per la suddivisione e il confezionamento delle dosi di cocaina e hashish.

Così lo straniero, già pregiudicato per lo stesso tipo di reato, era stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e messo agli arresti domiciliari. Arrivato a processo, difeso dall’avvocato Filippo Ruggeri, il giovane davanti ai giudici ha sostenuto che l’assunzione di cocaina gli serviva per calmare la sua balbuzie e di farne uso nel weekend quando si esce di più la sera, per avere relazioni sociali più agevolate.



Le dichiarazioni



Al tempo stesso l’hashish l’avrebbe fumato come contraltare per il suo effetto calmante la domenica prima di tornare al lavoro il lunedì e ricominciare la settimana. Insomma una sorta di antistress e comunque tutto per uso e consumo personale. A supporto della deposizione resa ci sarebbe anche la testimonianza di un amico che potrebbe sostenere le dichiarazioni rilasciate dall’imputato. Una balbuzie che sarebbe certificata anche da rapporti medici. Il processo andrà avanti.