Violentata, minacciata e costretta a nascondere la gravidanza interrotta: sei anni di carcere per il ristoratore

PESARO - È stata costretta a subire rapporti sessuali sotto le minacce a tacere sulla sua gravidanza interrotta. «Se lo dici a qualcuno ti violento, ti ammazzo e sotterro il cadavere».

Ieri il processo nei confronti di un pesarese di 47 anni, ristoratore accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti di una donna moldava di 40 anni che ha trovato il coraggio di denunciare. A lui era stato imposto il divieto di avvicinamento. Ma oggi è in carcere per un altro caso di maltrattamenti e violenza nei confronti di un’altra donna.

Ieri davanti al Gup, il rito abbreviato. Gli episodi contestati sarebbero diversi, così come i pianti con cui lei lo implorava di smetterla. Episodi in cui lui le avrebbe anche detto che non subiva il rapporto, se ne sarebbe dovuta andare di casa e che l’avrebbe denunciata per abbandono di minore, visto che i due hanno avuto un figlio insieme. Ma anche minacce, come quella di ucciderla e seppellirne il cadavere senza mai farlo ritrovare se lei lo avesse denunciato.

«Sono stato in Somalia, non avrei problemi a farlo». Una frase pronunciata dopo la visita per l’interruzione di gravidanza. Minacce di morte che si sarebbero ripetute anche in altre situazioni, lui era spaventato del fatto che lei potesse fuggire con il bambino.

Un clima invivibile, una spirale di violenza anche psicologica. Lui le avrebbe controllato gli scontrini della spesa, impedito di uscire da sola col figlio, o con le amiche. Non poteva neppure parlare con la madre nella sua lingua. E poi l’avrebbe costretta a lavorare nel suo locale anche quando lei era incinta. Senza pagarla. «Cosa sei venuta a fare qua? La Principessa». E ancora: «Tu sei una stupida, ti porto via il figlio, non hai una lira e non potrai mai crescere un figlio senza di me. Non ti farò mai fare il passaporto».

La difesa

Due volte sono intervenuti i carabinieri. Poi il 19 settembre 2020 lei lo ha denunciato ed è stata messa sotto protezione. Il giudice lo ha condannato a 6 anni e ha rimandato il risarcimento in sede civile. L’uomo era difeso dall’avvocato Matteo Mattioli. La signora era tutelata da Elena Fabbri che si era costruita parte civile anche come Gens Nova. L’avvocatessa sottolinea: «Sono soddisfatta della sentenza, che e’ giusta rispetto all’entità e alla gravità dei fatti. Mi dispiace che nelle more del processo l’imputato sia stato denunciato per fatti della medesima specie, ma sono certa che la giustizia farà il proprio corso». L’uomo è tuttora in carcere perché accusato di aver stuprato un’altra donna al ristorante dove entrambi lavorano. L’avrebbe presa per i polsi, strappato le mutandine e costretta a un rapporto vicino al congelatore. Anche mentre nell’altra sala si serviva la cena. In una circostanza lui l’avrebbe presa per il collo facendola urtare contro un mobile. Lei era caduta a terra perdendo conoscenza.

L’altro stupro

Lui l’aveva anche minacciata di ucciderla se lei lo avesse denunciato dicendole che l’avrebbe disossata, sepolta viva o fatta ammazzare da un suo amico. Il 10 novembre si era presentata al pronto soccorso dove ha ricevuto 7 giorni di prognosi. Qui è scoppiato il vaso di pandora e la donna ha raccontato tutto agli agenti della squadra Mobile. E per lui si erano aperte le porte del carcere. La difesa è pronta a fare appello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA