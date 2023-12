PESARO - Accusato di aver calunniato il suo paziente, ieri la sentenza di condanna per lo psichiatra e criminologo Michele Fonti. Era già finito al centro delle cronache per un episodio legato a doppio filo con il processo celebrato l’altro giorno. Lo psichiatra era stato condannato a 7 anni in primo grado per l’accusa di atti sessuali nei confronti di un ragazzino, suo paziente.

APPROFONDIMENTI LA MISURA La ex ha paura, il braccialetto elettronico scatta d’urgenza per un 29enne. A Pesaro uno dei primi casi con le nuove restrizioni

A sua volta, ritenendosi ingiustamente accusato, aveva denunciato per calunnia chi aveva sporto querela nei suoi confronti (l’ex paziente, nel frattempo diventato maggiorenne, e una psicologa tirocinante del suo studio per un altro fatto).

I fatti contestati dalla procura risalgono al periodo che va dal settembre 2011 al marzo 2014. Il reato ipotizzato è quello dell’articolo 609 quater del codice penale che equipara agli abusi gli atti a sfondo sessuale, anche consenzienti, compiuti dall’accusato con chi ha meno di 16 anni nel caso in cui il minore gli sia affidato (tra le altre fattispecie) per ragioni di cura. L’ex paziente, una volta compiuta la maggiore età, sostenuto dalla sua famiglia, ha deciso di presentare una denuncia raccontando di aver subito molestie dallo psichiatra, il quale gli avrebbe fatto credere che il disagio personale che viveva come adolescente dipendeva dal mancato riconoscimento del suo orientamento omosessuale. Il pm Giovanni Narbone, per cercare riscontri alla versione del giovane, aveva raccolto diverse elementi (documentali e testimoniali anche tramite intercettazioni telefoniche) disponendo tra l’altro perquisizioni nello studio professionale che lo psichiatra gestisce in provincia e nelle sue ville delle vacanze in Sicilia e sul lago di Como.

Fonti ha sempre negato gli addebiti e parlato di “contraddizioni incolmabili”. E ha querelato il paziente anche per il furto di un cellulare. Le indagini avrebbero dimostrato che quel telefono sarebbe stato donato dallo psichiatra al paziente per intrattenere le loro conversazioni. Di qui il rinvio a giudizio perché il medico avrebbe accusato il ragazzo pur sapendolo innocente. Il giudice ha condannato Fonti a 2 anni e 2 mesi, oltre al risarcimento di 5 mila euro. Il paziente si è costituito parte civile tramite l’avvocato Roberto Brunelli.