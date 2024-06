PESARO - Videochiamate e messaggi a sfondo erotico: condannato a 2 anni allenatore di calcio - oggi ex - accusato di aver compiuto atti sessuali con un minorenne che seguiva come giocatore in erba. Ieri la sentenza davanti al gup. Un’inchiesta che aveva preso le mosse dalla denuncia del minore, 14enne all’epoca dei fatti, vittima dei presunti abusi. Il ragazzino era già stato ascoltato in incidente probatorio e aveva confermato le accuse che aveva in precedenza riferito ai genitori.

APPROFONDIMENTI LA SENTENZA Fano, abusi sessuali sugli allievi di tennis: 5 anni e 2 mesi di carcere al maestro

La ricostruzione

Il giovane mister a quel tempo allenava le squadre giovanili amatoriali pesaresi ed è stato accusato di aver fatto delle avance via chat a uno dei ragazzini. I contatti tra i due, secondo quanto emerso, sarebbero stati soprattutto via telefonino. Videochiamate con richieste esplicite, ma sempre attraverso lo schermo. Ma le proposte non si sarebbero limitate alla sfera virtuale in quanto nella denuncia è riportato anche un giro in auto. Una gita in campagna con l’allenatore. Ma l’auto si sarebbe impantanata e l’incidente, provvido, avrebbe bloccato sul nascere ogni potenziale intenzione. A difendere l’ex allenatore è l’avvocato Gian Piero Colosimo del foro di Rimini che ha avanzato davanti al Gup la richiesta di ammissione di una giustizia riparativa per il suo assistito che prevede un confronto con la vittima tramite un mediatore e un risarcimento. Confronto rifiutato dalla vittima. Ieri la discussione del rito abbreviato che presuppone lo sconto di un terzo della pena. Per il suo assistito l'avvocato ha chiesto la derubricazione del reato in corruzione di minorenne con atti sessuali a distanza. Il pm ha chiesto 3 anni, il giudice lo ha condannato a 2 anni. L'allenatore ha frequentato un percorso psicologico e risulta aver già patteggiato per reati legati ad adescamento di minori, minacce e detenzione di materiale pedopornografico.

Il precedente

Questa vicenda risale al 2013. A denunciarlo era stato ancora una volta un minorenne e sempre di Pesaro. Secondo l’accusa, l’allenatore, che 11 anni fa era neo maggiorenne, era arrivato a spacciarsi sui social per una ragazza. Poi il ragazzino sarebbe stato convinto, anche dietro minaccia, a girare dei video in cui si accarezzava nelle parti intime. Aveva patteggiato la pena di 6 mesi e 20 giorni.