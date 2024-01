PESARO - Omicidio Bruzzese, i killer avrebbero detto a un pentito: «Abbiamo fatto una bella figura a Pesaro». Ma anche un ricordo di Girolamo Biagio Bruzzese su Rocco Versare avvistato in città. Nuova udienza in corte d'assise, per l'omicidio di Marcello Bruzzese, freddato da una scarica di proiettili il 25 dicembre 2018 nel centro storico. Versace 58enne calabrese, è accusato di omicidio volontario aggravato dal fatto di aver agevolato un'organizzazione di stampo mafioso, la famiglia calabrese Crea, alla quale apparteneva Girolamo Biagio, fratello della vittima, prima di diventare collaboratore di giustizia. Ieri in aula è toccato proprio a Girolamo ripercorrere il contesto. Era collegato da un sito protetto, di spalle, incappucciato.

La testimonianza

In particolare è emerso un elemento del tutto inedito, mai finito nei verbali. «Dopo il momento iniziale di difficoltà, sto iniziando a essere più tranquillo e dieci giorni fa mi è tornato in mente questo fatto. Mio fratello mi disse che uscendo dalla rotatoria di via Mameli aveva intravisto Rocco Versace con tre persone su una macchina. Poteva essere novembre. Gli chiesi se Rocco lo avesse visto e lui disse di no. Ho sottovalutato il pericolo, è stato un mio errore di valutazione, conoscevo Rocco, sapevo a quale cosca appartenesse». Poi ha ripercorso gli anni della sua militanza nell’Ndrangheta, gli omicidi, i rapporti coi Crea. Fino a quando si è ribellato. «I crea volevano colpire un pentito, non volevo essere il loro strumento di morte. Così mi sono costituito».

Aveva tentato di uccidere Teodoro, poi con le sue dichiarazioni ha incastrato alcuni membri del clan. Ecco il perché della promessa di morte. Girolamo ha raccontato il ruolo di Versace: «Non ha commesso omicidi, ma gestiva l’attività logistica. Era un segnalatore, doveva individuare la vittima e dare informazioni ai killer».

Quanto all’omicidio del fratello ha riferito: «Se avessero ucciso me, mi avrebbero fatto un favore». Da ultimo una considerazione. «Se fossimo stati realmente in un programma di protezione, non ci sarebbe stato questo processo». Bruzzese aveva messo il nome anche sul campanello. A parlare anche Gianenrico Formosa, un altro collaboratore di giustizia. Il pentito ha detto di aver partecipato, su proposta di Candiloro, ad un tentato omicidio, commissionato dai Crea, avvenuto in Calabria, al quale ha preso parte anche Michelangelo Tripodi. I due sono stati condannati all'ergastolo dal tribunale di Ancona per l'omicidio avvenuto il giorno di Natale a Pesaro.

La pianificazione

Il pentito ha poi aggiunto di aver partecipato anche alla pianificazione di un altro attentato, a Canale D'agordo, in Veneto, che come riferitogli da Candiloro, aveva come obiettivo Girolamo Biagio Bruzzese. A inizio 2019 il collaboratore di giustizia ha incontrato Candiloro. «Mi disse che erano stati lui e Tripodi a commettere l’omicidio a Pesaro». Nel settembre del 2021 un nuovo incontro, questa volta per capire se si doveva andare avanti a Canale D’Agordo. «Mi dissero che non c’era fretta perché a Pesaro avevano fatto bella figura». Nell'autunno 2021 i tre vengono arrestati. E il pentito scopre che l’obiettivo non era Girolamo, ma un altro soggetto. Non ha mai parlato dell’imputato Versace, in nessun interrogatorio in quanto non gli sarebbe mai stato fatto quel nome. Gli avvocati Francesco Albanese e Pasquale Loiacono difendono Versace e puntano sul fatto che il giorno di Natale non era a Pesaro.