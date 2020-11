Schiaffi e insulti alla compagna di scuola della figlia: adesso dovrà risarcirla

PESARO - Una storia di schiaffi e ingiurie. Assolta davanti al giudice di pace, viene condannata al risarcimento davanti al giudice monocratico. Una storia intricata che va avanti da ben 8 anni, dove i protagonisti sono una madre di una ragazzina e una sua compagna di scuola.

LEGGI ANCHE:

Due morti e più di duemila positivi: niente "zona rossa" ma arrivano i Covid Hotel

Petizione popolare per salvare il Murri, ma la seconda ondata Covid è già arrivata all'ospedale

Secondo la denuncia depositata dall’allora minorenne, la madre della sua amica l’avrebbe ricoperta di insulti perché pare non volesse che frequentasse sua figlia. Il diverbio sarebbe terminato con un’aggressione fisica con la giovane strattonata, afferrata per il collo e schiaffeggiata.

A separare la signora e la minorenne gli amici presenti. Poi la ragazzina si sarebbe sentita male, cadendo a terra. Portata in un bar della zona, avrebbe perso conoscenza e una volta risvegliata era in un profondo stato di agitazione, tanto che fu necessario l’arrivo dell’ambulanza. Al pronto soccorso i medici la giudicarono guaribile in 3 giorni parlando di attacco di panico a seguito di una “riferita” aggressione. Da qui è nata la querela per ingiurie e lesioni che i genitori della minore hanno presentato nei confronti della madre della sua compagna di classe. Il reato di ingiuria è stato depenalizzato e tutto è finito in mano al giudice di pace che ha assolto la signora per non aver commesso il fatto. Alcune testimonianze furono contrastanti e questa fu la decisione. Ma la vittima non ha mollato un centimetro e ha riportato la donna in tribunale affinché fosse riconosciuto, da un punto di vista civilistico, un risarcimento di 10.000 euro. Ieri il giudice monocratico del tribunale di Pesaro ha riformato la sentenza di primo grado e ha condannato l’imputata al risarcimento di 1000 euro oltre alle spese processuali. L’avvocatessa Marilù Pizza attende le motivazioni della sentenza ed è pronta al ricorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA