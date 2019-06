Prima retata contro gli abusivi in spiaggia: sequestro e maxi multa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Con l'estate torna al solito mercato abusivo alla fine del genica lungo La battigia. E visto l'ordinanza del comune ripristinata rispetto al commercio sull'arenile che deve essere solo itinerante e dunque non stanziale vigili urbani hanno effettuato i primi controlli. Questa mattina è stato svolto un servizio di antiabusivismo commerciale . L'area è quella del genica, V.le Trieste sud, dove sull'arenile si erano raggruppati alcuni cittadini stranieri per effettuare la vendita in forma ambulante. L'intervento ha consentito il sequestro di 319 articoli totali, tra capi di abbigliamento, occhiali e bigiotteria varia. Una persona è stata sanzionata in quanto il regolamento del Comune di Pesaro vieta l'attività di vendita sull'arenile. La sanzione è di €500 .