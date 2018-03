Prima le avances poi scattano gli insulti: ragazza di 20 anni costretta alla fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Una ragazza di 20 anni è stata costretta alla fuga, dopo essere stata importunata pesantemente da un uomo straniero, l’altra mattina, poco prima di mezzogiorno, in piazzale Matteotti. Lei era seduta su una panchina, da sola. L’uomo le si è seduto accanto, sempre più vicino e poi, quando ha visto che la ragazza non prestava l’attenzione sperata, ha iniziato a urlarle insulti di ogni tipo. A quel punto sono intervenuti alcuni passanti ed esercenti del luogo e l’uomo, per tutta risposta, si è scagliato verbalmente anche contro di loro. «Siete razzisti, siete solo razzisti...» ha urlato lo straniero. A quel punto la ragazza è scappata e uno dei presenti ha minacciato di chiamare i carabinieri. «Chiamateli pure, non ho paura...» è stata la risposta. La chiamata ai carabinieri è partita subito dopo. Sul posto, nel giro di qualche minuto, è arrivata invece una pattuglia della polizia ma l’uomo, nel frattempo, era già fuggito in bicicletta.