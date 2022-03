Presentata la riqualificazione: Villa Marina, nel parcheggio spazio anche a bici e scooter

PESARO - Via libera al parcheggio di Villa Marina, posti anche per scooter e bici. «Mettiamolo a pagamento e lasciamo gratuito il Santa Marta», propone Gambini del Pd. E il centrodestra chiede il verde nell’area di sosta. L’assessore Riccardo Pozzi ha presentato ieri in consiglio comunale il progetto da 200.000 euro per realizzare i lavori di riqualificazione del parcheggio di Villa Marina (approvazione all’unanimità) che arriverà ad una disponibilità massima di 165 stalli auto, collegato, così come già anticipato in commissione, con il ritorno in estate della pedonalizzazione di viale Trieste, lato ponente.

Un’area, che, come ha aggiunto l’assessore, oltre a dare una risposta h-24 di posti gratuiti per 7 giorni alla settimana per le esigenze estive, tra turisti e pesaresi, avrà una funzione anche invernale, collegata in particolar modo al ripopolamento di studenti della Pesaro Studi, compresi i ragazzi della Dante Alighieri.



E con l’ipotesi di utilizzare una parte dell’area come rimessaggio di barche nei mesi invernali. Conclusione dei lavori, dopo l’assegnazione della gara, entro giugno. Per una parte dell’ombreggiamento dei parcheggi, come ha aggiunto Pozzi, verrà valutata la realizzazione di pensiline rivestite in fotovoltaico. Il consigliere della Lega Giovanni Dallasta ha chiesto se fossero previsti posti anche per gli scooter. «Potremmo accogliere ulteriori scooter e bici nei 300 metri quadri del parcheggio occupati in passato dalla piscina, rispetto a quelle già previste nel progetto preliminare», ha risposto Pozzi.

«Restano dubbi che possono sorgere sulla natura di quell’area rispetto al parcheggio - sottolinea il consigliere della Lega Dario Andreolli - detto questo, se vogliamo lanciarci verso altre opportunità di pedonalizzazione, quel sito è strategico per assorbire la potenzialità del traffico. E’ l’unica possibilità per fare operazioni di pedonalizzazione interessanti, con una progettualità diversa rispetto a quella attuata, perchè come viale Trieste è stata pedonalizzata negli ultimi due anni non mi è affatto piaciuto. Siamo insoddisfatti del progetto tecnico, vorremmo nella fase tecnica che venisse realizzato un parcheggio con opere di riduzione dell’impatto ambientale. Una piantumazione è opportuna». Vittorio Petretti (Forza Pesaro-Ungranbelpo’) evidenzia che «il parcheggio si trova in una zona strategica della città, soprattutto in estate, anche di sera con il serpentone di auto che si crea. In commissione ho lanciato l’idea di utilizzare la parte della piscina, attrezzandola come oasi verde».



Sergio Castellani (Una Città in Comune), ha riproposto, nell’ambito della mobilità di quella zona, di creare la pista ciclabile in zona porto. Michele Gambini del Pd ha detto che «il parcheggio ha una ragionevolezza marcata, in un’area che non è suolo vergine. Deve essere una fase di transizione per traghettare la mobilità verso un numero minore di auto, e per questo sono a favore di un intervento snello, come farà l’amministrazione. Possiamo osare ancora di più, abbiamo un parcheggio a pagamento al Santa Marta. Ho proposto di invertire la soluzione, lasciando quello della scuola libero e quello in fondo a viale Trieste invece con l’obolo, seguendo l’idea che più ci si avvicina alla destinazione attrattiva, più i parcheggi devono essere a pagamento, più lontano ti fermi e più la sosta deve essere agevole».



Emanuele Gambini (Prima C’è Pesaro) ha condiviso l’impostazione sui parcheggi a pagamento più ci si avvicina al mare, del collega consigliere omonimo. Ci vuole un occhio di riguardo per il verde». Su questo punto Pozzi ha concluso che dopo l’estate verranno valutate eventuali nuove piantumazioni.

