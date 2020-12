Hanno lavorato sotto stress e il capo li premia con un monte bonus per 60mila euro

PESARO - Oltre 60.000 euro netti della metà degli utili destinati a iniziative per i dipendenti – in tutto circa trecento – per ringraziarli dello sforzo profuso che ha permesso agli ospiti delle strutture protette di vivere al sicuro, nonostante l’emergenza sanitaria. E’ quanto deciso dal Gruppo Atena, che accoglie persone in difficoltà afflitte da disturbi psichiatrici, per l’anno del lockdown. L’amministratore unico Ferruccio Giovanetti si è trovato impegnato su due fronti: tutelare il personale e tutelare gli ospiti.

«Abbiamo dovuto reinventare il programma giornaliero – spiega – e adattare le attività terapeutiche al difficile periodo di isolamento. Cerchiamo di stare loro vicino, e per non fargli mancare l’affetto delle famiglie, in questi momenti di chiusura, abbiamo incrementato i contatti sfruttando la tecnologia: chiamate più frequenti e video-collegamenti». Nelle strutture alloggiano ospiti con un vissuto problematico o difficile: pazienti psichiatrici, tossicodipendenti e persone colpevoli di reati, anche gravi. L’alleanza terapeutica e la complicità tra ospiti, da una parte, e medici, infermieri, operatori sociosanitari, psicologi ed educatori, dall’altra, è quindi fondamentale. Quanto ai sanitari si sono dovuti fare carico di una situazione completamente inedita.

Così per ringraziare i dipendenti dello sforzo richiesto, l’amministrazione ha voluto riconoscere un buono per l’acquisto di servizi e prodotti nei mesi di marzo e aprile. A partire dal 24 febbraio l’azienda si è inoltre impegnata nel fornire i dispositivi di protezione e a divulgare un’adeguata informazione e formazione. Ancora è stato garantito il servizio settimanale di Sportello di Ascolto Psicologico, gestendo i colloqui anche in modalità remota. A giugno, vista la chiusura degli asili nido, è stato poi attivato sino alla riapertura delle scuole un centro estivo gratuito rivolto ai figli dei dipendenti di età compresa tra 0 e 10 anni. A settembre il Gruppo Atena ha messo a disposizione del proprio personale il Fondo di Integrazione Sanitaria «Cooperazione Salute».

«Investire sulla centralità del dipendente – spiega Giovanetti – è parte integrante fondamentale della mission aziendale: per offrire un servizio riabilitativo di qualità si deve e si può partire solo ed esclusivamente da un dipendente soddisfatto e motivato». E sulla prevenzione: «Abbiamo bloccato tutti gli accessi alle strutture dall’esterno e condotto monitoraggi continui sul personale e sugli ospiti tramite indagini con test sierologici e tamponi-Covid-19 a tappeto. Abbiamo monitorato i sintomi per garantire un’efficace sorveglianza sanitaria. In questo modo s’è cercato di prevenire situazioni pericolose». Pochi i casi di persone positive al SARS-CoV-2 come bilancio. Il fatturato complessivo del Gruppo Atena per l’anno 2019 ammonta a circa 15.000.000 euro. Da questi gli utili sono stati circa 120.000 euro. Dunque, circa il 50% degli utili aziendali (il bonus da 60.000 euro) sono andati a iniziative a supporto dei dipendenti. Il Gruppo Atena gestisce otto strutture nel Montefeltro, che offrono diversi livelli di assistenza e accoglienza: Atena, Serenity House, Molino Giovanetti, Molino del Rio, Hotel della Salute, Ca’ Cecco e Casa Badesse (Rems), tutte nella provincia di Pesaro, e Villa Oasi, a San Marino.



