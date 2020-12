Pesaro: premi Covid per i sanitari eroi del lockdown, ma i sindacati non firmano l'accordo

PESARO - Ancora un nulla di fatto per il riconoscimento del premio Covid, quale contributo integrativo a tutti gli operatori sanitari in forza nelle strutture di Area Vasta 1. E così ieri i sindacati territoriali del comparto Cgil-Cisl e Uil, non hanno firmato la proposta di accordo sui premi, presentata in videoconferenza dalla direzione Asur e dal direttore di Area Vasta 1, Romeo Magnoni.

Richiesta all’Area Vasta, dal referente territoriale Uil, Angelo Aucello anche la revoca della procedura di mobilità in urgenza per quegli operatori, che quotidianamente continuano a spostarsi dalle strutture dell’Urbinate verso il Covid hospital di Civitanova. L’incontro: riunione in videoconferenza agitata fra i vertici di Area Vasta e le parti sociali. La situazione non è cambiata in meglio, almeno per ora, dopo la vertenza unitaria dei sindacati dello scorso ottobre, arrivata al tavolo prefettizio. «La direzione di Area Vasta – entra nel merito il responsabile territoriale Cisl, Alessandro Contadini, insieme alle altre parti sindacali – ha scelto di non firmare la proposta di accordo sul premio Covid, vista l’intenzione di erogare il contributo previsto per il trimestre marzo-maggio, solo a quanti rientrano nella cosiddetta prima fascia per aver lavorato nelle aree più esposte al Covid. A conti fatti sarebbero inclusi nell’accordo circa 650 dipendenti ma ne resterebbero esclusi più della metà, a cui non sarebbe riconosciuto il premio integrativo per l’emergenza, come invece è stato previsto dall’accordo regionale e dall’accordo sottoscritto con l’azienda ospedaliera Marche Nord. Operatori, fra infermieri e Oss esclusi che invece hanno continuato a lavorare in emergenza nel Blocco operatorio, per gli interventi di chirurgia urgente e garantiti, o negli altri reparti non riconvertiti. Riteniamo che il premio spetti a tutto il personale in servizio nelle strutture sanitarie di una provincia che, rispetto alle altre quattro province marchigiane, ha subito l’impatto più critico durante la fase acuta dell’epidemia, dove è stato maggiore il numero di casi positivi al virus e di sintomatici, le quarantene e anche il numero degli operatori contagiati». La decisione passa così di nuovo alla direzione di Area Vasta, che a seguito della mancata firma si è presa altro tempo. Stop alla mobilità: e sempre sul nodo personale e carenze, relativamente a questa seconda ondata, il segretario Uil Fpl, Angelo Aucello, ha definito improprio il ricorso alla cosiddetta mobilità in urgenza con cui la direzione di Area Vasta 1, di fatto sposta il personale per inviare quei medici e anestesisti disponibili, dalla struttura ospedaliera Urbinate verso il Covid hospital di Civitanova , in via temporanea per l’emergenza. «Proprio questo tipo di procedura in urgenza – spiega - mi risulta consentita solo se effettuata all’interno della stessa Area Vasta e non al di fuori del territorio di competenza. Per questo è stata chiesta la revoca dell’attuale procedura, anche perché risulta che quel personale sanitario in forza nelle altre aree vaste delle basse marche, sta effettuando prestazioni orarie aggiuntive, quindi per evitare di sguarnire di altro personale le nostre strutture sul territorio, va evitato lo spostamento degli operatori».



