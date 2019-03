Prelievi col bancomat dell'anziana: â€‹badante incastrata delle videocamere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

PESARO - Quando la badante ruba il bancomat alla persona che dovrebbe assistere. Un altro caso in cui la protagonista è una colf, dopo quello dell’altro giorno. Tutto ha inizio quando una signora pesarese di 62 anni, con problemi di salute, non autosufficiente, riceve come sempre i documenti relativi al suo estratto conto. Risultano prelievi sospetti, almeno 3000 euro di cui non si capacita. Sulle prime nessun sospetto verso la badante peruviana di 43 anni. Ma la donna fa partire subito la denuncia ai carabinieri di Pesaro che avviano subito le indagini. E partendo dai prelievi riescono ad avere le immagini di videosorveglianza dell’istituto di credito dove avvenivano. E bingo.