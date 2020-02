Pesaro, precipita dal tetto di casa: muore sul colpo un uomo di 75 anni

PESARO - Tragedia questa mattina a Pesaro, dove un uomo di 75 anni è morto dopo essere precipitato al tetto della sua abitazione.

E' successo questa mattina introno alle 9 in via Bruscolini, nel quartiere di Pantano. Sul posto si sono precipitati Vigili del Fuoco, Polizia e soccorritori del 118, ma purtroppo per l'uomo c'era più da fare. Sono proprio i poliziotti ad indagare sull'accaduto, ma ci sono pochi dubbi sul fatto che si sia trattato, purtroppo, di un gesto volontario.

