Precipita con la mountain bike in un dirupo: salvato dai vigili del fuoco, è all'ospedale

PESARO - Grave incidente questa mattina nel Parco Regionale del San Bartolo, nel Comune di Pesaro, dove un'escursionista è finito in una scarpata durante una gita in mountain bike.

LEGGI ANCHE:

APPROFONDIMENTI SENIGALLIA A spasso di giorno e in piena notte senza giustificato motivo: altre... IL CAOS Scoppia una violenta lite nell'appartamento dove abitano i...

L'uomo era con alcuni compagni sui sentieri del parco, quando ha perso il controllo della mountain bike ed è finito nel dirupo. Per recuperarelo è stato necessario l'intervento di una squadra Saf, Speleo Alpino Fluviale, dei vigili del fuoco. É stato soccorso e portato all'ospedale San Salvatore, per fortuna le sue condizioni non dovrebbero essere troppo preoccupanti.

Ultimo aggiornamento: 15:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA