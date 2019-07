Precipita il maxi schermo in piazza: una donna finisce al Pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Momenti di paura ieri sera in una piazza del Popolo gremita di gente venuta ad assistere all’edizione speciale dei Concerti Xanitalia in occasione del 25° anno di attività dell’Orchestra Sinfonica Rossini. Per cause in corso di accertamento all’improvviso è ceduto uno dei due maxischermi allestiti per la proiezione di film, video e filmati. Un infortunio improvviso che poteva avere conseguente drammatiche.Nel cedimento è infatti rimasta ferita, per fortuna solo lievemente, una donna di 42 anni che si trovava tra il pubblico ad assistere allo spettacolo. Un incidente avvenuto praticamente sotto gli occhi di centinaia di persone che hanno assistito impotenti. Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 che ha trasportato la donna al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore per le cure del caso. Sul luogo anche i carabinieri e la polizia che erano già presenti per controllare gli accessi e la sicurezza della piazza. L’allarme è scattato intorno alle 22 nel pieno dello svolgimento della serata che era dedicata al decennale della morte di Michael Jackson.