Pesaro, precipita dall'impalcatura: è grave un elettricista che stava montando lanterne per il Comune

PESARO - Grave infortunio sul lavoro nel centro di Pesaro: grave un giovane elettricista che stava lavorando per il Comune sulle lanterne installate in centro storico.

Si tratta di un ragazzo 29enne originario della provincia di Lecce: è salito sulla impalcatura davanti al Palazzo del Turismo, in via Rossini, ma un certo punto è caduto, trascinando con sè anche parte della struttura. Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I soccorritori del 118 l'hanno portato all'ospedale San Salvatore di Pesaro.

