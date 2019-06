Precipita con la bicicletta in un dirupo: soccorsa dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Paura nella tarda mattinata di ieri per una ciclista che è caduta rovinosamente dalla mountain bike mentre stava percorrendo la Panoramica del San Bartolo. L’incidente è avvenuto all’altezza del Camoing Panorama e la ciclista è finita nel vicino dirupo provocandosi diverse fratture. Sul posto per le operazioni di soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco ed è stata chiamata anche l’eliambulanza che ha poi trasportato la donna all’ospedale di Torrette. Le sue condizioni non destavano comunque preoccupazione.