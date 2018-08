Potature sopra le auto in sosta: «Spostati e rubati i cartelli di divieto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - «Noi siamo tutti volontari, stiamo attenti a non danneggiare nulla, segnaliamo la nostra presenza regolarmente ma in particolare nel centro storico ci sono sempre problemi». Parlano i giovani, gli anziani, i pensionati, i profughi che compongono il grande esercito dei volontari del verde, una macchina collaudatissima che affianca al senso civico indiscutibili competenze. Le proteste dei residenti e dei commercianti di via Cialdini per le potature di mercoledì mattina - come è nel loro stile - non li hanno fatti «arrabbiare ma dispiacere».La squadra di volontari del verde che l’altra mattina operava in via Cialdini è stata accusata di essere intervenuta senza alcun preavviso, di non aver segnalato con gli opportuni cartelli la necessità di spostare le auto in sosta e di aver lasciato rami e foglie sui tettucci delle auto. «I cartelli - ci spiegano i volontari tutti iscritti all’Auser - erano stati posizionati eccome. Cinque, sul lato in direzione centro-Loreto perché pensavamo di non riuscire in tempo utile a sfrondare le piante in entrambi i lati della strada». I cartelli posizionati sono stati ritrovati fuori posto: due abilmente occultati nel retro di un palazzo, due appoggiati ai cassonetti della via e il quinto è addirittura sparito.