Un posto in Comune: strage di candidati alla prima prova scritta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Erano 664 iscritti per 12 posti. Dopo la prima prova sono rimasti in 88 da valutare attraverso la selezione orale. Ne sono stati respinti 363. È questo il primo esito del concorsone indetto dal Comune di Pesaro, per l’assunzione a tempo pieno di 12 specialisti in area giuridico amministrativa – Categoria D, posizione economica D1.Sono stati 664, provenienti da tutte le regioni d’Italia, a contendersi la mattina del 27 marzo i 6 posti amministrativi. Tutti al Padiglione D del Palasport di Campanara, una delle strutture assieme all’AdriaticArena, in grado di ospitare un numero così elevato di partecipanti. Posti di lavoro molto ambiti perché prevedono un contratto a tempo indeterminato.