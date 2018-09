Post al vetriolo contro il sindaco: «Un caffè al polonio non si nega mai»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - «Un’abbondante cena con caffettino finale al polonio non si nega mai a un dirigente Pd»: è la risposta al veleno (in tutti i sensi) seguita da un sorridente emoticon che Marco De Grandis, attivista del Movimento 5 Stelle, (nel 2013 è stato candidato al consiglio comunale di Falconara) ha dato a Matteo Ricci in risposta all’iniziativa “Un sindaco in famiglia” che il primo cittadino di Pesaro ha postato in questi giorni sulla sua pagina Facebook per cercare adesioni. Immediata la replica di Ricci che comunque sta valutando se denunciare o meno l’hater: «Ho avuto diverse segnalazioni di questo stupido post. A parte che la morte non la si augura a nessuno, ma poi cosa è una minaccia o una cretinata? Purtroppo qualcuno con il polonio ci è morto davvero, per le proprie idee». Il tutto seguito da due hashtag #civiltà e #bastaodio. «O si recupera un pò di rispetto e di civiltà - argomenta volta Ricci su Facebook - o la nostra società finisce male. Basta odio sui social. #wepesaro. E comunque - conclude - abbiamo già ricevuto più di 50 inviti a cena per un sindaco in famiglia, cercheremo (colesterolo permettendo) di andare da tutti».