PESARO - Ora che ci sono anche le catenelle l’autodistruzione visiva ed emotiva del molo di levante sembra completa. Restando in tema, però, l’àncora di salvezza c’è e la porge Vincenzo Garofalo, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale che ha competenze per il porti di Marche e Abruzzo: «Saranno trovate soluzioni diverse in accordo con il Comune». Più di una promessa.

