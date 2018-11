Porta forzata e negozio ripulito: colpo lampo all'ora di cena

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - L’allarme è partito poco dopo le 20. Qualcuno ha visto ombre furtive in un negozio in strada Montefeltro, nella zona della casa di riposo Santa Colomba. La telefonata di un testimone al 113 è stata tempestiva e pronto l’invio dalla volante da parte della centrale operativa della Questura. Ma il tempo di arrivare e i ladri si erano già dileguati. La squadra volante ha constatato lo scasso della porta di ingresso. E’ stato cercato il proprietario per una prima ricognizione di quanto sottratto.