I poliziotti salvano una piccola tartaruga ferita dall'elica di una barca

PESARO – I poliziotti di Quartiere hanno salvato in spiaggia una tartaruga rimasta ferita dalle eliche di un’imbarcazione. I poliziotti questa mattina erano in pattugliamento sulla ciclabile Pesaro/Fano a tutela dei numerosi frequentatori sportivi e non mattutini, quando raccoglievano la segnalazione di una coppia di anziane signore, che indicavano sulla battigia all’altezza del circolo velico sottomonte, una carcassa di una tartaruga “caretta caretta” presumibilmente deceduta.Prontamente giunti sul posto hanno constatato che l’animale, molto giovane, era vivo, sebbene incapace di riprendere il largo in quanto lievemente ferito, forse dalle eliche di un natante e stremato a causa della forte mareggiata in atto, ma comunque vivo. I poliziotti allertavano subito la Sala Operativa della Questura che informava la Capitaneria di Porto di Pesaro, attivando subito le procedure di soccorso per l’animale, la tartaruga veniva recuperata e portata in un centro specializzato per le cure. La tartaruga è stata ribattezzata LISA, come il nickname del canale social della Polizia di Stato, #AgenteLisa.