PESARO - La chat d’amore che diventa una fuga in albergo. E poi il furto. Nella giornata di domenica 10, alle prime luci del mattino, personale della Polizia di Stato in servizio di volante è intervenuto in un hotel del lungomare di Pesaro, a seguito della segnalazione di una donna, di origine straniera, la quale sosteneva di essere rimasta vittima del furto del proprio cellullare.

Truffe miliardarie: ricercata cinese presa prima che possa partire per la Grecia

Dagli accertamenti svolti nell’immediatezza, è emerso che la donna moldava, regolarmente residente da alcuni anni in questo territorio, dopo aver passato la notte con un uomo, anch’egli straniero conosciuto in una chat, al suo risveglio si era accorta della sparizione di quest’ultimo, del suo cellulare e del suo denaro. Aveva tentato anche di rubarle la collana, ma lei si era girata nel sonno impedendone il furto. I due avevano iniziato una chat d’amore 3 mesi prima. Lei era caduta nella ragnatela di quell’uomo tanto gentile e premuroso. Ma quando i due si sono dati appuntamento, si sono scoperte le vere intenzioni del corteggiatore. L'idillio d'amore sembrava non finire ma di lì a poco è emersa la verità. Lui non è mai tornato e lei si è accorta che erano spariti circa 100 euro e il telefono. I poliziotti, grazie agli elementi forniti dalla donna e ad un meticoloso lavoro di investigazione, sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, che è stato denunciato in stato di libertà.